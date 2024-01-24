Muğla\'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip klip hazırladı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için şarkı yazıp besteledi. "Filistin" adlı şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp seslendirildi.

Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında görüntü çekilerek klip oluşturuldu.

Klip izleyenlerin beğenisini topladı.