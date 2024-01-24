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Muğla'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi - Son Dakika
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Muğla'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip klip hazırladı. 'Filistin' adlı şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp seslendirildi. Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında görüntü çekilerek klip oluşturuldu ve klip izleyenlerin beğenisini topladı.

Muğla\'da öğretmenler ve öğrenciler Filistinli çocuklar için şarkı söyledi
24.01.2024 - 13:40,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip klip hazırladı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için şarkı yazıp besteledi. "Filistin" adlı şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp seslendirildi.

Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında görüntü çekilerek klip oluşturuldu.

Klip izleyenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA
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Filistin, Bodrum, Muğla, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Güncel, Son Dakika

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