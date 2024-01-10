Bodrum\'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Erdal Beşikçioğlu\'nun adaylığı Mansur Yavaş\'ı kızdırdı! Kendisi de yarıştan çekilebilir

CHP\'nin 3\'ü büyükşehir 4 ilde daha adayı belli oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tali yoldan çıkan otomobille çarpışan cip, savrularak takla attı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan ana caddeye çıkan Gökhan A. yönetimindeki 48 ABL 842 plakalı otomobil, seyir halinde olan Kerem Ege Ş. yönetimindeki 48 EG 620 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü Kerem Ege Ş. ile otomobilde bulunan Bilen A. ve 5 yaşındaki Furkan Ali A., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada ağır hasar olan cip ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)