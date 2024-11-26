Bodrum\'da Otomobil Telefon Mağazasına Girdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, telefon mağazasına girdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. S.E.K.'nin (74) geri manevra yaparken kontrolünü yitirdiği 34 DPK 537 plakalı otomobil, telefon mağazasına girdi. İş yerinde hasar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında iş yerindeki bir kişinin yaşadığı panik anı yer aldı.
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