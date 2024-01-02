Bodrum\'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

"Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, açık bir sabotaj girişimi var"

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri yaşanırken son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü. Belediye ekipleri olası olumsuz duruma karşı teyakkuza geçti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi, için sağanak yağmur uyarası yaptı. Bu kapsamda, Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur aralıklarla etkili olmaya başladı. Bugün sabahtan öğle saatlerine kadar yağmur etkisini arttırırken günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri meydana geldi. Taşan mazgallar akan suların döküldüğü derelerin debisi yükseldi. Belediye ekipleri, mazgallar ve dere yataklarında bir taraftan nöbet tutup diğer taraftan da temizlik çalışı yapan ekipler, su akışını sağlayarak taşmaların önüne geçti.

Öte yandan, Turgutreis Mahallesi'nde bir aracın, yapımı devam eden yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili olarak Bodrum Belediye Başkanlığınca sorumlular hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi.

Sağanak yağmurun aralılarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.