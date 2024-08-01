Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra kıyıda telef oldu.
Yalıkavak Geris Mahallesi'nde vatandaşlar bir sitenin sahiline yaklaşık 2,5 metrelik Akdeniz fokunu bitkin vaziyette buldu. Açığa gitmeye çalışan fok, yeniden kıyıya geldi.
Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri fokun telef olduğunu belirledi.
Vücudunda iltihap olduğu tespit edilen fokun belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Sahile Vuran Akdeniz Foku Telef Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?