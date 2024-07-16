Bodrum\'da seyir halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü ile minibüstekiler araçtan indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekibin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.