Bodrum'da Sınav Kaygısı Seminerleri Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, "Sınav Kaygısı" konulu psikoeğitim seminerlerinin ikincisini, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için düzenledi.

Bodrum Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan ve Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış'ın talebiyle düzenlenen "sınav kaygısı" seminerleri, Turgutreis Mahallesi bölgesinde eğitim gören ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi.

Müdürlükte görevli Klinik Psikolog Meryem Seray İlter tarafından verilen seminerde; stres, stresin etkileri, stresle baş etme yöntemleri, rahatlama teknikleri, zaman yönetimi ile sınavdan önce ve sonra yapılacaklar üzerine konuşuldu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin, "Gençler için sadece akademik başarı değil, ruhsal ve duygusal iyilik halinin de eğitim sürecinin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de gençlerimizin geleceğini şekillendiren sınav dönemlerinde yaşadıkları kaygıyı azaltmak, onların daha sağlıklı ve güvenli bir sınav süreci geçirmelerine katkı sunmak amacıyla seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmak, onlara destek olmak ve özgüvenlerini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bir anlayışla Bodrum Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Seminerlerin talep doğrultusunda ilçe genelinde farklı bölgelerde de yapılabileceği bildirildi.