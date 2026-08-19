Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, 9 kişiyle birlikte Gümbet'e yanaştırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 9 kişinin bulunduğu tekne, Gümbet'te yanaştırıldı.

Akvaryum Adası önlerinde 20 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Gümbet'e yanaştırıldı.

Kaynak: DHA

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