Bodrum\'da tekne yangını! Alevlerin arasından son anda kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

ÇEVREDEKİ BOTLARLA KURTARILDI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar ile kurtarıldı.

TEKNE KÜLE DÖNDÜ

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler söndürüldü. Teknede hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.