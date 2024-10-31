Bodrum'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı Eğitimleri Başladı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı" eğitimleri, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Bodrum Otelciler Derneği (BODER) iş birliği ile devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından ücretsiz düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı" eğitimleri son olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Eğitime, beş farklı otelden turizmci ve otel personeli katıldı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Ayşegül Bezirgan ile sosyolog Cansu Koçer Sevindi tarafından sunum eşliğinde verilen eğitim çalışmasında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddet olgusu üzerine vurgu yapılıyor. Toplumda kadın- erkek rolleri, toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet, şiddetin tanımı ve şiddet döngüsü, dört farklı şiddet türü; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet ana başlıkları altında eğitimler veriliyor. 6284 sayılı kanun ve kadın hakları hususunda da bilgilendirme yapılıyor. Eğitimin son kısmında ise farkındalık yaratan interaktif oyun ile katılımcılardan her biri, rastgele kağıt seçip okudukları dezavantajı bir role bürünerek, oyunun sonunda eşitsizliğin neden olabileceği olumsuz durumu hayali olarak deneyimleyip empati kurabiliyor.

Türkiye'de tüm otellerde bu eğitimin verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Belediye tarafından verilen eğitim hizmetinin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Son dönemde ne yazık ki ülkemizde artan şiddet vakaları nedeniyle bu tür farkındalık eğitimlerinin elzem olduğunu düşünüyorum. BODER olarak bizler de üye otellerimizin hem yasal zorunluluklarını ivedilikle yerine getirebilmelerine olanak sunmak hem de sektör çalışanlarına şiddete karşı farkındalık kazandırmak amacıyla bir duyuru yayınlayarak belediye tarafından sunulan eğitim hizmetinden yararlanabilmelerini sağladık" dedi.

İlçede otellerden gelen talep üzerine ücretsiz düzenledikleri eğitim çalışmalarını devam ettirdiklerini, ilerleyen süreçte ise mümkün oldukça farklı meslek gruplarına ve ilçe genelinde yaşayan vatandaşlara bu eğitimleri ulaştırmayı planladıklarını dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, "Önceki eğitim çalışmalarımızı takip ederek bizlerle görüşen BODER yetkilileri, görüşme sonucunda derneğe bağlı otellere duyurusunu yaparak müdürlüğümüze müracaatta bulunabileceklerinin bilgisini verdi. Beş farklı otelden gelen talebe istinaden eğitim çalışmamızı bu sefer Deniz Ticaret Odası'nda düzenledik. Bir sonraki eğitimi ise talep geldikçe oteller ile birlikte planlayarak düzenlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Farkındalık çalışmalarımızı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Belediye olarak kadın ve erkeğin eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinciyle huzur ve güven içinde yaşadığı, şiddetten uzak ve geleceğe umutla bakan bir ilçehedefiyle farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise şunları söyledi:

"Bodrum, dünyanın gözde turizm ve kültür merkezlerinden biri olarak her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, ülkemizin en önemli destinasyonlarından biridir. Yerli, yabancı, farklı kültürlerden insanların özellikle turizm sezonunda ziyaret ettiği Bodrum Yarımadası'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı' temelinde vermiş olduğumuz eğitimler ile turizm sektör çalışanlarının bilinçlenmesine ve farkındalık kazanmasına vesile olmaktan son derece mutluyuz. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Bodrum'daki otellerimizden gelen eğitim taleplerini değerlendirerek sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Huzurlu bir toplum inşa edebilmemiz için öncelikle şiddetin önlenmesine yönelik mücadele çalışmalarına ağırlık vermek zorundayız. Bodrum Belediyesi olarak bu bilinç ile hareket ederek farkındalık çalışmalarımızı, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz."

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı nedir?

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, 2022 yılında başlatılan, Türkiye turizminin doğal, kültürel ve sosyal boyutlarını koruyup geliştirmeyi ve Türkiye'nin bu alanlardaki zenginlikleri küresel çapta tanıtmayı hedefleyen ulusal bir sürdürülebilir turizm programıdır.