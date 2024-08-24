Bodrum'da trafik polisi ile çocuğun 'trafik cezası' diyaloğu - Son Dakika
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Bodrum'da trafik polisi ile çocuğun 'trafik cezası' diyaloğu

Bodrum\'da trafik polisi ile çocuğun \'trafik cezası\' diyaloğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun 'trafik cezası' diyaloğu, kask kamerasına yansıdı. Polis ve çocuğun samimi diyaloğu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

24.08.2024 10:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun "trafik cezası" diyaloğu, kask kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi'nde ilerlediği sırada, 6 yaşlarındaki Aslan isimli çocuğun kaldırımda bisikletiyle ilerlediğini fark etti.

Genç, yanına durduğu miniğe "Neden kaldırımdan gidiyorsun?" diye sordu. Daha sonra yanına çağırdığı çocuğa, "Burası kaldırım, yayalar için, kaskın nerede senin?" diye soran Genç, kaskı olmadığı cevabını aldı.

Çocuğa "Sana ceza yazacağım." diyen trafik polisi, çocuğa kaldırımı kullandığı için bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de bir hafta yatağını toplama cezası yazdı.

Bir kağıda temsili ceza tutanağını imzalatan Gökhan Genç ile çocuğun diyaloğu, polisin kask kamerasınca görüntülendi.

Paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni alan görüntülere, polis ve çocuğun o anlarına şahit olan çevredeki vatandaşların tebessümü de yansıyor.

Ceza kağıdını imzalayan çocuğun polisle tokalaştıktan sonra gülümsemesi de görüntüde yer alıyor.

Kaynak: AA

trafik, Bodrum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da trafik polisi ile çocuğun 'trafik cezası' diyaloğu - Son Dakika

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