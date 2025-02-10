Bodrum'da Tsunami Uyarı Sistemi Kuruldu

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Bodrum'da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı AFAD ekipleri tarafından erken uyarı sistemi kuruldu. Santorini Adası açıklarında süren depremler nedeniyle devreye alınan sistem, Turgutreis Meydanı'na yerleştirilen sirenlerle vatandaşları muhtemel tehlikeye karşı uyaracak.

Muğla Valiliği, Santorini Adası'ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum'da tespit çalışmaları yaptı.

Turgutreis Meydanı'na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.