Bodrum'da Zabıta Ekipleri Yangın Riskine Karşı Denetim Yapıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, yangın riski oluşabilecek yerlerde denetim yapıp, vatandaşları uyarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yapıyor.

Ormanlık alanlarda mangal ateşi yakılmaması konusunda vatandaşları uyaran ekipler, kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede olası yangınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veriyor.

Büyük çaplı yangınlarda ise Bodrum Belediyesi Afet İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurularak belediye ekipleri arasındaki koordinasyon sağlanıyor.