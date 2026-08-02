Bodrum Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri için geleceğe yön verecek fikirler ödüllendirildi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarihinde ilk kez ulusal ölçekte düzenlenen mimari fikir yarışması olma özelliği taşıyan, Bodrum Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen Bodrum Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması kapsamında ödül töreni, proje sergisi ve kolokyum programı gerçekleştirildi.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bodrum Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci ve eşi Mimar Sezil Mandalinci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İdil Ekmekçi, Hasan Kanat Özsert, Ahmet Yıldızhan ve Tanju Aksu, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi ve Bodrum Temsilciliği yöneticileri, yarışma jüri üyeleri, meslek odalarının temsilcileri, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Gamze Bağcı ile Başkan Mandalinci'nin konuşmalarıyla başladı.

"DEĞİRMENBURNU İÇİN ORTAK AKILLA YOL YÜRÜYORUZ"

Konuşmasında belediye tarihinde ilk kez ulusal ölçekte bir mimari fikir yarışması düzenlediklerini belirten Başkan Mandalinci, Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri yalnızca Bodrum'un simgesel yapılarından biri değil, aynı zamanda kentin tarihini, üretim kültürünü ve yaşam hafızasını yansıtan önemli bir miras olduğunu ifade etti. Bir mimar ve belediye başkanı olarak Bodrum'un tarihi mekanlarını, simgesel yapılarını ve kültürel değerlerini koruyarak geliştirmeyi ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev olarak gördüklerini söyleyen Mandalinci, bu süreçte kararları tek başına almadıklarını, alanında uzman isimler ve meslek örgütleriyle ortak akıl doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri'nin yeniden ayağa kaldırılması ve işlevlendirilmesi amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ile güçlü bir iş birliği başlattıklarını belirten Mandalinci, oluşturulan nitelikli jüri, titizlikle hazırlanan yarışma şartnamesi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 78 proje ile yarışmanın beklediklerinin üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti. Bugün ödüllendirilen fikirlerin, Bodrum'un önemli kültürel miras alanlarından birinin geleceğine yön verecek değerli çalışmalar olduğunu söyledi.

Ödül töreninin yalnızca dereceye giren projelerin ödüllendirildiği bir organizasyon olmadığını vurgulayan Mandalinci, bu buluşmanın geçmişe duyulan saygının, tarihi mirasın korunmasına yönelik ortak iradenin ve fikirlerin somut projelere dönüşme yolunda atılan önemli bir adımın göstergesi olduğunu dile getirdi. Değirmenburnu'nun kendisi için de özel bir anlam taşıdığını belirten Mandalinci, göreve geldikten sonra fırsat buldukça tarihi değirmenleri ziyaret ettiğini, bu alanın yeniden canlandırılması gerektiğine inandığını ve bu düşüncenin yarışma fikrinin doğmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında sürecin bundan sonraki aşamasına da değinen Mandalinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu, Milli Emlak Müdürlüğü, değirmen sahipleri ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışarak Bodrum'un en önemli simgesel alanlarından tarihi yel değirmenlerini yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentin geleceğine ilişkin kararların ortak akıl anlayışıyla alınmasının önemine dikkati çeken Mandalinci, bu anlayışla hem tarihi mirası koruyacaklarını hem de Bodrum'a değer katacak kalıcı projeleri hayata geçireceklerini belirterek, yarışmaya katkı sunan tüm yarışmacılara, jüri üyelerine, Mimarlar Odası temsilcilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bağcı ise mimarlık yarışmalarının kentlerin geleceğini şekillendiren en önemli tasarım süreçlerinden biri olduğunu belirterek, farklı fikirlerin ortak akıl çerçevesinde buluşmasına olanak sağlayan yarışma kültürünün geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Yarışmaya katılan tüm proje ekiplerine, jüri üyelerine, raportörlere ve sürece katkı sunan Bodrum Belediyesi'ne teşekkür eden Bağcı, yarışmanın Bodrum'da bundan sonra gerçekleştirilecek nitelikli kentsel projeler için önemli bir başlangıç olmasını temenni etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Değirmenburnu Tarihi Yel Değirmenleri ve yakın çevresinin korunarak yeniden kültür ve turizm yaşamına kazandırılmasını amaçlayan yarışmada dereceye giren projelerin müelliflerine ödül ve plaketleri takdim edildi. Yarışmada eşdeğer ödül, eşdeğer mansiyon ve satın alma ödüllerine layık görülen proje ekiplerinin yanı sıra jüri üyeleri, raportörler ve yarışma sürecine katkı sunan kişi ve kurumlara da teşekkür belgeleri verildi.

DERECEYE GİREN PROJELER

Yarışmada Eşdeğer Ödül; 16 sıra numaralı 94831 rumuzlu proje ile Fatma Zeynep Altınbaşlı Koç ve ekibine, 40 sıra numaralı 94725 rumuzlu proje ile M. Batu Kepekçioğlu ve ekibine, 63 sıra numaralı 31580 rumuzlu proje ile Sacit Arda Karaatlı ve ekibine verildi. Eşdeğer Mansiyon Ödülü ise 18 sıra numaralı 96253 rumuzlu proje ile Mehmet Erdönmez ve ekibine, 26 sıra numaralı 25713 rumuzlu proje ile Emre Özcan'a, 41 sıra numaralı 31976 rumuzlu proje ile Sevgi Türkkan Sroka ve ekibine, 54 sıra numaralı 48615 rumuzlu proje ile Fuat Arabacı'ya ve 76 sıra numaralı 46925 rumuzlu proje ile Burak Pelenk ve ekibine takdim edildi. Satın Alma Ödülü ise 20 sıra numaralı 25714 rumuzlu proje ile Gencay Çubuk ve ekibine, 42 sıra numaralı 73014 rumuzlu proje ile Hüseyin Öztürk ve ekibine verildi.

JÜRİ KADROSU

Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Zeynep Şirin Enlil (Şehir Plancısı) yürütürken; asil jüri üyeleri olarak Prof. Dr. Deniz Dokgöz (Mimar), Hüseyin Sinan Omacan (Y. Mimar), Aslı Özbay (Y. Mimar), Evren Başbuğ (Y. Mimar), Münire Sağat (Peyzaj Mimarı) ve Ahmet İğdirligil (Y. Mimar) görev aldı.

Yedek jüri üyeleri Mert Uslu (Mimar), Hamdi Erdoğan (Y. Mimar) ve Şerife Türk Derin (Y. Mimar) olarak yer alırken; danışman jüri üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci (Mimar), Doç. Dr. Devrim Yücel Besim (Mimar-Tarihçi), Devrim Erbil (Sanatçı), Sungu Turmuş (Bodrum Belediyesi İmar Müdürü), Gamze Esedoğlu (Mimar), Güray Karabağlı (Yarışma Koordinatörü), Prof. Dr. Bekir Özer (Arkeolog, MSKÜ Öğretim Üyesi), Behnan Çamdağ Tengilimoğlu (Bodrum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü), Banu Tok (Bodrum Belediyesi KUDEP Şefi), Ali Rıza Uysal (İnşaat Mühendisi), Taner Uslu (Jeofizik Mühendisi), BODTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akkaya ve BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz oldu.

Raportörlük görevini Betül Demircioğlu (Mimar), Figen Helik (İç Mimar) ve Pembe Ülgen (Mimar) yürüttü. Raportör yardımcılığı görevini ise Sinan Çiftçi (Mimar), Neslihan Kaya Bostan (Mimar) ve Yasemin Putgül (Mimar) üstlendi.

SERGİ, 20 AĞUSTOS'A KADAR AÇIK

Ödül töreninin ardından düzenlenen kolokyumda yarışmacılar ile jüri üyeleri bir araya gelerek projeleri değerlendirdi. Soru-cevap bölümünde yarışmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken program, proje sergisinin ziyarete açılmasıyla devam etti.

Bodrum'un tarihi mirasına yönelik yaratıcı fikirlerin buluştuğu yarışmaya 78 proje başvuruda bulundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda şartnameye uygun bulunan 76 proje değerlendirmeye alınırken, dereceye giren proje sahipleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Yarışma kapsamında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi, 20 Ağustos 2026 tarihine kadar Herodot Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.