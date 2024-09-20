Bodrum FK Deplasmanda Hatayspor\'u Yendi

(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Hatayspor,'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Sipay Bodrum FK'nü konuk etti. Mersin Stadı'nda saat 20: 00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Bodrum FK 27. dakikada Taulant Seferi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
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