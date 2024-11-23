Bodrum FK, Galatasaray\'a 1-0 Kaybetti

(ANKARA) - Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çaldı.
Konuk takım Galatasaray 54. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle Bodrumspor karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bodrumspor sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.
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