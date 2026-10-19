Bodrum Konacık'ta makilik yangın söndürüldü, spiral kıvılcımı değerlendiriliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Konacık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının, tel çit çekimi sırasında spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.