Bodrum Konacık\'ta motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı F.Ö. (79) adlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gümbet istikametine seyir halinde olan U.Y. (24) idaresindeki 48 ARG 700 plaka motosiklet, kavşağa geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan F.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ö. savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı F.Ö. ve sürücü U.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın F.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.