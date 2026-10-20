Bodrum Konacık\'ta motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi

Bodrum Konacık'ta motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki kadına motosiklet çarptı; ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı F.Ö. (79) adlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gümbet istikametine seyir halinde olan U.Y. (24) idaresindeki 48 ARG 700 plaka motosiklet, kavşağa geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan F.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ö. savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı F.Ö. ve sürücü U.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın F.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?