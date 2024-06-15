Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye'de Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor. Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirirken, Bodrum ilçesinde kara yolu trafiğinde yoğunluk oluştu. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve güvenlik güçlerinin bayram görevine hazır olduğunu belirtti. Marmaris ve Menteşe ilçelerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, emniyet güçleri denetimlerini sürdürdü.

15.06.2024 15:31
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Güvercinlik Jandarma Uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra kontrol noktasında durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, çikolata ikram etti.

Misafirlerin ilçede bayram tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

Çit, ilçeye üç günde 250 bine yakın aracın girmesini, nüfusun da bir milyonu aşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren ilçeye giriş yönünde, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Datça kara yolu boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolu Çetibeli mevkisindeki uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik ekipleri, otogar çıkışında, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve yolculara emniyet kemeri denetimi yaptı.

Menteşe ilçesinde de trafik uygulama noktaları ve ilçe giriş çıkışlarındaki akıllı kavşaklarda yoğunluk yaşandı.

Ekipler, havadan da denetimler yaptı. Uygulama noktalarındaki ekipler, emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarıda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye'de Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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