Bodrum Motofest 2023'te Renkli Anlar

14.09.2025 13:39
Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'ncisi yapılan Uluslararası Bodrum Motofest'te kortej ve motosiklet gösterisi yapıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde motosiklet tutkunları keyifli anlar yaşadı.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, Gümbet dolgu alanında motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Bitez'de başlayan ve yüzlerce motosikletlinin katılımıyla gerçekleştiren kortej, festival alanında son buldu. Motosiklet gösterilerinin yapıldığı festivalde jandarma ve polis ekipleri tarafından güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitimler verildi. Motosiklet tutkunları için açılan stantlar ile motosiklet, aksesuar gibi ürünlerin satışları yapıldı. Katkı sağlayanlara teşekkür plaketinin takdim edildiği festivalde ünlü isimlerin sahne aldığı konserler ile keyifli anlar yaşandı. Festivale Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, motosiklet tutkunları katıldı. Öte yandan, sosyal sorumluluk kapsamında toplanan kedi ve köpek mamalarının ise hayvanseverler dernekleri ile Bodrum Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

'EKONOMİYE VE SOSYAL YAŞANTIYA KATKI SAĞLIYOR'

Festivalin ekonomik ve sosyal katkısından söz eden Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bodrum tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği. Bu anlamda ilçemizde 12 ay boyunca turizm yapılması, etkinliklerin yapılması bizim için çok önemli. Bu tarz etkinlikler hem ilçe ekonomisi hem de sosyal yaşantıya büyük katkı sağlamaktadır. Buraya gelen misafirlerimizin güzel duygularla buradan ayrılmasını temenni ediyorum" dedi.

Bodrum'da motosiklet kullanımının oldukça yoğun olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise "Böyle nitelikli ve güzel bir organizasyona Bodrum Belediyesi olarak bizde destek olduk. Bodrum motosiklet kullanımı olarak oldukça yoğun bir yer. Trafikte motosiklette kaskımızı takıyoruz, arabalarında bize saygı duymasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival komite başkanı Selim Turan da "2 binden fazla motosiklet var. Kortejle devam ettik, konser ve etkinliklerimiz devam ediyor. 100'den fazla çadır ile kamp kurduk, her şey güzel geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

