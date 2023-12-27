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Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan 12 Mehmetçik için anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde şehit olan 12 Mehmetçik için anma etkinliği düzenlendi

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçik için Bodrum Off-Road Kulübü tarafından anma etkinliği düzenlendi. Kulüp üyeleri, Myndos Kapısı otoparkında bir araya gelerek şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından basın açıklaması yapıldı ve şehitlerin isimleri okundu. Konvoy eşliğinde yapılan etkinliğe vatandaşlar da destek verdi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde şehit olan 12 Mehmetçik için anma etkinliği düzenlendi
27.12.2023 - 23:28,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçik için Bodrum Off-Road Kulübü tarafından şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Myndos Kapısı otoparkında bir araya gelen kulüp üyeleri, şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra basın açıklamasını okuyan Bodrum Off-Road Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ, çok üzgün olduklarını ifade ederek, duygusal anlar yaşadı.

Basın açıklamasının ardından şehitlerin isimleri okundu. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan grup üyeleri daha sonra araçlarına binerek meydanda konvoy yaptı.

Yaklaşık 30 araçlık konvoyun önünde gruptan bazıları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile dev Türk bayrağı açarak yürüdü. Konvoya bazı vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA
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