İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
İstanbul Boğazı'nda denize düşen kadın kurtarıldı

02.11.2025 11:09
İstanbul Boğazı'nda bir kadın denize düştü, o sırada teknede bulunan bir kişi tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Beylerbeyi açıklarında iddiaya göre bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadın denize atlayan 1 kişi tarafından kurtarıldı.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 1 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan 1 kişi kurtardı.

DENİZE ATLAYIP KADINI KURTARDI

Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı. Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

