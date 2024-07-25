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Boğaziçi Üniversitesi, " Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansına ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesince 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında uluslararası hukuk, insan hakları ve küresel siyasi sistem tartışmaya açılacak.

Dünyanın önde gelen 100'ü aşkın uluslararası hukuk uzmanını buluşturacak konferansta, "Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli", "Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek", "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar" gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleştirilecek.

Gazze'deki insan hakları ihlallerinin raporlanması sürecinde İsrail tarafından sınır dışı edilen BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk da "Gazze Mücadelesi: Uygulanamıyorsa Uluslararası Hukuk Önemli Mi?" başlıklı bir konuşma yapacak. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin hukuka aykırılığı ve apartheid uygulamaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ise sunum gerçekleştirecek.

Sempozyumda ayrıca, BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagopal ve eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de konuşmacı olarak yer alacak.