Boğaziçi Üniversitesi, Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek Konferansına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi, Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenecek olan 'Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek' konferansı, uluslararası hukuk, insan hakları ve küresel siyasi sistem konularında tartışmalara ev sahipliği yapacak. Konferansa dünyanın önde gelen 100'ü aşkın uluslararası hukuk uzmanı katılacak ve Filistin için adalet, uluslararası insancıl hukuk, işgal altındaki Filistin topraklarında sosyal ve ekonomik haklar gibi konular ele alınacak. Konferansta ayrıca BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk ve eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk gibi önemli isimler de konuşma yapacak.

25.07.2024 13:01
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Boğaziçi Üniversitesi, " Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansına ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesince 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında uluslararası hukuk, insan hakları ve küresel siyasi sistem tartışmaya açılacak.

Dünyanın önde gelen 100'ü aşkın uluslararası hukuk uzmanını buluşturacak konferansta, "Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli", "Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek", "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar" gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleştirilecek.

Gazze'deki insan hakları ihlallerinin raporlanması sürecinde İsrail tarafından sınır dışı edilen BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk da "Gazze Mücadelesi: Uygulanamıyorsa Uluslararası Hukuk Önemli Mi?" başlıklı bir konuşma yapacak. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin hukuka aykırılığı ve apartheid uygulamaları konusundaki çalışmalarıyla tanınan eski BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ise sunum gerçekleştirecek.

Sempozyumda ayrıca, BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishan Rajagopal ve eski BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver de konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Filistin, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi, Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek Konferansına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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