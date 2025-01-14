Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Düzce'de Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Düzce'de Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Düzce\'de Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörün herkesi etkilediğini belirten Özcan, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Ziyaretleri sırasında Türk bayraklı plaket ve çiçekler takdim eden Özcan, esnaflarla da sohbet etti. Ayrıca, CHP İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında nefret ve ayrımcılık suçundan açılan soruşturmaya değinerek partisinin ırkçılık karşıtı duruşunu savundu.

14.01.2025 19:17
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce şubelerinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Özcan, terörün din, dil, ırk ayrımı yapmadan her kesimi etkilediğini, bölücü örgütlere ve politikalara karşı birlikte hareket etmek gerektiğini söyledi.

Gaziler ve şehit yakınlarına Türk bayraklı plaket ve çiçek veren Özcan, daha sonra kent merkezindeki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına da katılan Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının "nefret ve ayrımcılık" suçundan resen hakkında başlattığı soruşturmaya değinerek, daha önce de bu konuda soruşturma geçirdiğini ve takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Partilerinde ırkçılık düşüncesinin olmayacağını çünkü kendilerini antiemperyalist olarak nitelendirdiklerini söyleyen Özcan, sığınmacılar meselesinin emperyal proje olduğunu savundu.

Özcan, parti olarak sadece AK Parti'yi eleştirerek sonuç alamayacaklarına değinerek, "Artık 10 cümle ediyorsak 3'ünde eleştiri, 7'sinde yapacağımızı anlatıp ikna etmemiz gerekiyor. Emekli, asgari ücretli sandığa gittiğinde, 'Evet benim yaşam kalitemi yükseltmek için ayakları yere basan projelerle geliyorlar.' diyecek. Doğru politikalarla insanları ikna edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Düzce'de Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Düzce'de Gaziler ve Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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