Bolu Belediyesi Soruşturmasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Soruşturmasında Duruşma Devam Ediyor

Bolu Belediyesi Soruşturmasında Duruşma Devam Ediyor
10.07.2026 13:39
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Tanju Özcan ve 18 sanığın yargılandığı davanın 5'inci gününde, tutukluluk halleri tartışılıyor.

BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 4'üncü gününde devam ediyor. Cumhuriyet savcısının mütalaasında tutukluluk halinin devamını istediği Tanju Özcan savunmasında, "Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok" dedi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonrası Leyla Beykoz'un tutukluluk hali ev hapsine çevrildi, Aydan Ö.'nün ise tahliyesine karar verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu, 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

4 GÜNDE TÜM TARAFLAR DİNLENDİ

Davanın ilk duruşması pazartesi günü başladı. Duruşmanın görüldüğü spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın ilk 4 gününde sanıklar, tanıklar, mağdurlar ve avukatlar dinlendi.

CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLULARA YÖNELİK MÜTALAASINI SUNDU

Dün ara karar için mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiri uygulanmasıyla tahliyesine, Tanju Özcan, Naim Ayhan, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

5'İNCİ GÜNDE MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALAR ALINDI

Bu sabah duruşma yeniden başladı. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık, davanın 5'inci gününde duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar ve avukatları, savcının dün açıkladığı mütalaaya karşı savunma yaptı.

ÖZCAN: KENDİMİ SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ GÖRÜYORUM

Mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu sanık Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları reddedip, iddianamedeki delillerin zayıf olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Bu duruşmalarda benim yalan söylemediğimi savcılık gibi mahkeme heyeti de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi görüyorum. Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum, bir tane suçum yok. Burada hiç kimseden beni suçlayan bir beyan verilmedi. Tanık ve müştekiler beni doğruladı. Aklanma açısından mahkemenin kararı çok önemli, bir de kamuoyu tarafından aklanma çok önemli. Yargılamanın şu ana kadar usul yönüyle çok güzel devam ettiğini görüyorum. Hayatın olağan akışına uygun değil sözlerini çok gördüm. Zayıf delillerle açılan davada mahkemede birçoğu çürütüldü."

'MASAK RAPORUNDAN İDDİANAMEDE 1 SATIR BİLE BAHSEDİLMİYOR'

Savcının mütalaasını eleştiren ve tutuklu sanıklardan Ali Sarıyıldız'ın 13 Nisan tarihli ifadesinin yönlendirmeyle alındığını iddia eden Özcan, "Dünkü mütalaa genel yargılamanın işleyişine uygun düşmedi. Sayın savcı mütalaa için ara isteyebilirdi. En azından sanıklar için ayrı ayrı bir değerlendirme yapabilirdi. Ben 2 suçtan tutukluyum, savcı bey hangi suçtan benim tutukluluğumu istedi? Kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirtmiş. Bir suç şüphesi yok ki, zaten burada da şüpheler ortadan kaldırılmış oldu. Belediye ile ilgili hangi sanığın hangi banka hareketi var? Bir de MASAK raporu var ama iddianamede bir satır bile bahsedilmiyor. Ali beyle geçmişte çok uyumlu çalıştık. Ona karşı tek kırgınlığımız 13 Nisan tarihli ifadesidir. Kendisine 'Senin tutukluluk halini sonlandırırız ama öyle beyanda bulunursun' şeklinde bir yönlendirme olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarım ve kendim hakkımda tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SARIYILDIZ TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanıklardan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise suç kastı ve menfaati olmadığını savundu. Sarıyıldız, "Benim tek hatam talimat üzerine parayı getirmem ve evrak almamam oldu. Ben daha önce 3 kere tahliye edildim, dördüncü defa tekrar tutuklandım. Hiçbir yere kaçmadım. Benim bakımıma muhtaç engelli çocuğum var. Bu nedenle tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi Soruşturmasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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