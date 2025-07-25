Bolu'da Çocuk Ölümlerinde Adalet Arayışı - Son Dakika
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Bolu'da Çocuk Ölümlerinde Adalet Arayışı

Bolu\'da Çocuk Ölümlerinde Adalet Arayışı
25.07.2025 13:49
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10 yaşındaki Hasan'ın ölümüyle ilgili sürücü beraat etti. Baba Yamaç Yılmaz karara tepki gösterdi.

BOLU'da, 10 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a, cip ile çarparak ölümüne neden Nurten Y., yargılandığı davada beraat etti. Yılmaz'ın babası Yamaç Yılmaz, karara tepki göstererek, "10 yaşında bir çocuğa nasıl yüzde 100 suç verilir yani. Böyle bir şey olamaz. Evladımızın kanını parayla değiştirmeyiz" dedi.

Kaza, 18 Aralık 2024'te, D-100 kara yolu Köroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nurten Y. idaresindeki 34 EBS 075 plakalı cip, yaya geçidinde kırmızı ışık yanarken bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi Nurten Y.'nin yeşil ışıkta geçtiği gerekçesiyle kazada kusuru olmadığı, çocuğun ise yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kusurlu olduğuna hükmetti. 17 Temmuz'da görülen karar duruşmasında mahkeme Nurten Y.'nin beraatine karar verdi.

BABA, KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hasan Talha Yılmaz'ın babası Yamaç Yılmaz ve annesi Nilüfer Yılmaz beraat kararına tepki gösterdi. Yamaç Yılmaz, "Kadın her şeyi inkar ediyor. Olayın yaya geçidinde değil de 20 metre daha ileride olduğunu söylüyor. Hakim de bununla ilgili hiçbir şey sormadı kadına. Olay nerede oldu, nasıl oldu? 'Kadın fren yaptım, manevra yaptım' diyor ama bunların hiçbiri görünmüyor kamera görüntülerinde. Arabanın çok hızlı olduğu kamera görüntülerinden belli. Biz olay yeri inceleme yaptırdık, hızı 100 kilometrenin üzerinde çıkıyor" dedi.

'10 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA NASIL YÜZDE 100 SUÇ VERİLİR'

Yılmaz, oğlunun yüzde 100 suçlu bulunduğunu ifade ederek, "Mahkeme bizi yüzde 100 suçlu gösterdi. Bizi çağırıp da bir olay yeri inceleme yaptırmadılar hiç. Bu olay böyle sonuçlandıktan sonra yıkıldık yani. Eski acılarımız tekrarladı, yeniledi. Yani biz adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bunlar yüzde 100 suçludur da demiyoruz. Her şey araştırılsın, gerçek neyse o ortay çıksın ya. Ama bu böyle olmaz. 10 yaşın bir çocuğa nasıl yüzde 100 suç verilir yani. Böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

'EVLADIMIZIN KANINI PARAYLA DEĞİŞTİRMEYİZ'

Yılmaz, kendilerine maddi teklifte bulunulduğunu belirterek, "Sadece olaydan 2 gün sonra ne istiyorlarsa verelim, şu bu diye haber yollamışlar. Bizim de acımız çok yüksek. Biz bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz sadece. Adalet neyse onu istiyoruz. Haber yollarmışlar, 'Ne istiyorlarsa verelim', daireydi, şuydu buydu diye. Biz adalet istiyoruz. Evladımızın kanını parayla değiştirmeyiz. Kim suçluysa çıksın ortaya, onu istiyoruz" diye konuştu.

'AİLECEK İYİ DEĞİLİZ'

Hasan Talha Yılmaz'ın annesi Nilüfer Yılmaz ise tedavi gördüğünü belirterek, "Ben hala iyi değilim. Benim psikolojim bozuldu. O günden beri tedavi altındayım. Bizim bütün düzenimiz, her şeyimiz alt üst oldu. Yani biz hiç iyi değiliz. Ailecek iyi değiliz" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Çocuk Ölümlerinde Adalet Arayışı - Son Dakika

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