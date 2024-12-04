Bolu'da Dolandırıcılık: 'Polis' Diyerek 500 Bin TL Aldılar - Son Dakika
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Bolu'da Dolandırıcılık: 'Polis' Diyerek 500 Bin TL Aldılar

Bolu\'da Dolandırıcılık: \'Polis\' Diyerek 500 Bin TL Aldılar

Bolu'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 şüpheli, Suriye uyruklu bir kişiyi terör bağlantılarıyla korkutarak 500 bin TL değerinde ziynet eşyalarını dolandırdı. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

04.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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BOLU'da telefonla aradıkları Suriye uyruklu kişiyi, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, DEAŞ yalanı ile 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

Bolu'da, telefonla aradıkları Suriye uyruklu kişiyi, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp terör örgütü DEAŞ ile irtibatını tespit ettiklerini söyledi. Telefondaki kişiler, yabancı uyruklu kişiden parmak izi tespiti için ziynet eşyalarını getirmesini talep etti. Telefonla aranan kişi, bu kişilere inanarak belirlenen adrese gelerek 500 bin TL'lik ziynet eşyalarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polis merkezine giderek şikayette bulundu. İhbarla harekete geçen Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Tabaklar, Tepecik ve Karamanlı mahallelerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Kadın şüpheliler G.A. (19) ve E.E. (17) ile erkek şüpheli C.Ç. (24) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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