Bolu'da Duttan Göz Şampuanı Geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Duttan Göz Şampuanı Geliştirildi

20.08.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAİBÜ akademisyenleri, göz hijyeni için duttan şampuan üretti. Patent süreci devam ediyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri, duttan göz çevresi şampuanı hazırladı.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisas yapan Dr. Derya Pekyürek, göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere doğal bir ürün geliştirmek için çalışma yaptı.

BAİBÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Soydan danışmanlığında, BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt öncülüğünde, doktora sonrası araştırmacı Dr. Cansu Kara Öztabağ ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Türkmen'in desteğiyle çalışmalarını ilerleten Pekyürek, duttan göz çevresi şampuanı hazırladı.

Göz hijyeni ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak üzere hazırlanan ürünün patenti alınarak seri üretime geçilmesi planlanıyor.

"Ürünümüzü 'dutun mucizesi' olarak isimlendiriyoruz"

Dr. Derya Pekyürek, AA muhabirine, insanların göz kliniklerine en çok göz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Her yaştan insanın göz enfeksiyonu geçirebildiğini dile getiren Pekyürek, tedavinin ilk adım olarak hastalara sağlıklı göz çevresinin sağlanmasını önerdiklerini kaydetti.

Pekyürek, göz çevresi hijyeninin sağlanması amacıyla önerilen bazı ürünlerin gözde yanma, batma, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe neden olabildiğine dikkati çekerek, "Biz, hassas göz ve göz çevresiyle uyumlu, daha düşük konsantrasyonda, iyi ve uzun süre etkili, düşük maliyetli, hastaların kolaylıkla kullanabilecekleri, tedavi edici özelliğe de sahip tıbbi ürün ortaya koyma hedefiyle yola çıktık." dedi.

İnsanların eskiden göz çevresi temizliği ve enfeksiyon tedavisi için dut yaprağını kaynatarak hazırladıkları solüsyonları kullandıklarını, kendilerinin de bundan esinlendiklerini anlatan Pekyürek, deneysel çalışmalar sonucu karadut ve beyaz dutta bulunan, antimikrobiyal ve antioksidan etkinliğe sahip "gallik asit" ile gözdeki dokularda hücre canlılığını artırıcı etkisini gözlemledikleri "oxyresveratrol" maddesini formülize ederek göz çevresi şampuanını BAİBÜ Farmakoloji Ana Bilim Dalı öncülüğünde ürettiklerini dile getirdi.

Pekyürek, başta gözde çapaklanma ve iltihaplanmaya sebep olan göz enfeksiyonları olmak üzere hem tedavi edici hem de semptomları azaltıcı özelliğe sahip ürün ortaya çıkardıklarını belirterek, "Yerli ve milli kaynaklar kullanılarak her yaştan kişinin uygulayabileceği, hedef kitlesi çok geniş bir ürün ortaya çıkardık. Şu an ürünümüzün patent alma aşamasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Biz bunu 'dutun mucizesi' olarak isimlendiriyoruz çünkü dut bitkisinin bu tarihsel önemi ve yaptığımız deneysel çalışmalarda aldığımız sonuçlar, ürünümüzdeki kararlılığımızı desteklemektedir." diye konuştu.

Şu anda ürünün şampuan şeklinde prototipini ürettiklerini ifade eden Pekyürek, şampuan dışında, temizleme pamuğu ya da bakım jeli gibi kurulama ihtiyacı hissetmeyen ürünleri geliştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Duttan Göz Şampuanı Geliştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:20:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Duttan Göz Şampuanı Geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.