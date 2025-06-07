Bolu\'da Gelincik Çiçekleri Görsel Şölen Sunuyor

Bolu kent merkezindeki bir tarlada açan gelincik çiçekleri, kırmızı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.

Tepecik Mahallesi'ndeki arsada boy veren gelincikleri görenler, çiçeklerin arasında dolaşıp kırmızının tonları eşliğinde fotoğraf çektirdi.

İzmir'den Kurban Bayramı tatili için gelen Ayşenur Erdem, AA muhabirine, ablasını ziyarete geldiğini belirterek, "Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdikten sonra bu tarlayı fark ettik. Aracımızı durdurup fotoğraf çektirdik." dedi.

Erdem, kente daha önce de geldiğine değinerek, "Bu kadar çok sayıda ve canlı renkte gelincik çiçeğini bir arada hiç görmemiştim." dedi.