Bolu'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Bolu'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mengen ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde bulunan 100 bin lirasının kaybolduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlığı Kastamonu'dan gelen İ.B. ile Mengen'de yaşayan E.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli İ.B. Kastamonu, E.Ö. ise Mengen'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.