Bolu\'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncel

Bolu'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobil, Gölyüzü Kavşağı'nda Irak plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Şahan (19) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Genişyürek ile Yoz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.