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Bolu'da Süper Kupa finali reklamıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bolu'da Süper Kupa finali reklamıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Bolu'da bir reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeriğin yayınlanması ve paylaşılmasıyla ilgili sorumluların kimlik bilgilerini belirlemek için çalışma yapıyor.

Bolu\'da Süper Kupa finali reklamıyla ilgili soruşturma başlatıldı
02.01.2024 - 15:49,
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Süper Kupa finaline yönelik Bolu'da reklam panosuna yansıtılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasının ertelenmesinin ardından Kardelen Meydanı'ndaki dijital reklam panosuna yansıtılan görseldeki ifadeler nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Başsavcılığın kararıyla kaldırılan görsele ilişkin soruşturma kapsamında, "içeriğin yayınlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürüten yetkili kişi ya da kişilerin ve içeriğin paylaşılması talimatını veren yetkililerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi" için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da Süper Kupa finali reklamıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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