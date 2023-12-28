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Bolu'da Tekstil Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da Tekstil Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangını söndürerek çevredeki iş yerleri ve evlere sıçramasını engelledi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Bolu\'da Tekstil Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
28.12.2023 - 22:59,
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Bolu'da tekstil atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren iş kıyafetleri mağazasının arkasında bulunan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden firma yetkilileri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangın alanında soğutma çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: AA
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