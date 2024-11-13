Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Bolu'da düzenlenen operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

13.11.2024 08:46
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Bolu'da 4-11 Kasım'da kolluk güçlerince düzenlenen operasyon ve yapılan asayiş çalışmalarında 139 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 8 operasyonda, 4 gram esrar, 19,04 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza, 810 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 9 operasyon ise 36 bin 500 dolu makaron, 2 kilogram 900 gram tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kaçak eşya yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma asayiş ekiplerince yapılan çalışmalarda da gözaltına alınan 122 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Ayrıca trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği 1748 denetimde, 33 bin 957 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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