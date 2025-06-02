Başsavcıyı taşıyan ambulans kazaya karıştı: 1\'i ağır, 8 yaralı

Sağlık sorunları nedeniyle Gerede'den Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, D-100 yolunun Yeniçağa- Mengen kavşağında bir otomobille çarpıştı. Kazaya bir TIR ve bir otomobil daha karıştı.

1'İ AĞIR, 8 YARALI

Zincirleme kazada ambulansta yer alan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de aralarında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

BAŞSAVCI ER'İN DURUMU İYİ

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.