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Bolu dağında sis ve kar etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor.

Düzce ve Bolu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 40 santimetreye kadar çıktı. Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerinin çalışması ile asfalt görünüme bürünen yolda kar ve sis etkili olmaya devam ediyor. Sis sebebi ile görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, trafik akıcı bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Bolu Dağı'nda ki kar ve sis havadan drone ile görüntülendi.