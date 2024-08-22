Bolu Dağı'nda Kontrolden Çıkan TIR Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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1)BOLU DAĞI'NDA KONTROLDEN ÇIKAN KUM YÜKLÜ TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

BOLU Dağı'nın Düzce mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR'ın, otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp orta refüjü de aşarak karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. Kazayı görenler, 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR'da sıkışan 2 kişi ise itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. TIR'daki ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların ve ölen kişilerin cenazesinin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.