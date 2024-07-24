Bolu'dan Ankara'ya Yürüyüşe İzin Verilmedi - Son Dakika
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Bolu'dan Ankara'ya Yürüyüşe İzin Verilmedi

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Bolu'dan Ankara'ya 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi taleplerle yürüyüş başlatan sendikalara polis izin vermedi. Yalnızca 10 kişinin yürümesine izin verildi.

24.07.2024 14:14
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BOLU'dan Ankara'ya 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle 200 kişiyle yürüyüş başlatan sendikalara polis izin vermedi. Kalabalık grup yerine 3 sendikanın genel başkanlarının da arasında olduğu yalnızca 10 kişinin yürümesine izin verildi.

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı. Büro Memur-Sen'in yürüyüşüne Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen sendikaları da destek verdi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan'ın da aralarında olduğu, yaklaşık 200 kişilik sendika üyeleri kent meydanında toplandı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yürüyüş öncesi basın açıklaması yaparak, "Uzun zamandır Büro Memur-Sen olarak, gasbedilen kazanımlarımızın geri verilmesi, sözü verilen taleplerimizin kazanıma dönmesi ve kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerimizin karşılanması için eylemlerle sesimizi duyurmaya, haklı taleplerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. İlk olarak toplu sözleşme ikramiyesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle yaşanan mağduriyeti dile getirdik ve bu mağduriyetin giderilmesi için çağrıda bulunduk. 3600 ek göstergenin, birinci dereceye gelen bütün memurlara verilmesini istedik. Devletin en üst makamlarınca verilen sözlerin tutulması için çağrıda bulunduk. Daha sonra tasarruf genelgesiyle kamu görevlilerine yaşatılan mağduriyete dikkat çektik. Toplu sözleşme kazanımımız olan servis hizmetinin tasarruf genelgesine kurban edilmemesi için tepkimizi ortaya koyduk. Fazla çalışma, resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi çağrısında bulunduk. Her meslek grubunu şiddetten korumak için özel yasalar çıkarmak yerine, kamu görevlilerinin tamamının şiddetten korunması için tek bir yasal düzenleme yapılmasını istedik. Kamuda mülakatın kaldırılmasını, liyakatın esas alınmasını istedik. Kamu görevlilerine kira yardımı yapılmasını istedik. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını istedik" diye konuştu.

Yazgan'ın konuşmasının ardından sendika üyeleri davul zurnayla İzzet Baysal Caddesi'nde yürümeye başladı. Demokrasi Meydanı'na geldiklerinde polis ekiplerinin barikatıyla karşılaşan grubun yürüyüşe devam etmesine izin verilmedi. Sendika üyeleri, barikatın önünde halaylar çekti. Polis ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından 3 sendika başkanı ile birlikte sadece 10 kişinin Ankara'ya yürüyüşe devam etmesine izin verildi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ile birlikte 10 kişi meydanda toplanan kalabalık tarafından Ankara'ya uğurlandı.

Bolu\'dan Ankara\'ya Yürüyüşe İzin Verilmedi
Kaynak: DHA

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