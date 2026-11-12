Bolu Gerede'de beton bariyere çarpan cip 3 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Gerede'de beton bariyere çarpan cip 3 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gerede'de D-100'ün İstanbul istikametinde bir cip, yol çalışması nedeniyle konulan beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde cipin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde B.Ç. idaresindeki 12 ACK 738 plakalı cip, çalışma nedeniyle yola yerleştirilen beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerİstanbulOtomobilGeredeGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:48:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Gerede'de beton bariyere çarpan cip 3 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android