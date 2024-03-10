Bolu\'nun Mengen ilçesinde Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü düzenlendi

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Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü" yapıldı.

Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, daire amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin mücadelelerini vatan, millet ve ezan için verdiklerini belirterek, "Allah onlardan razı olsun. Bastığımız toprakları bizlere vatan kurarak şehit oldular. Bizlere düşense birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gayret etmek olacaktır. Şehit ailelerimiz milletimizin başının tacıdır." ifadesini kullandı.

Terminal bölgesinden başlayan yürüyüş, Dereköy Mezarlığı'nda Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin başında son buldu.

İlçe Müftüsü Mehmet Özcan tarafından yapılan duanın ardından şehidin kabrine gül ve mezarlığa fidan dikildi, ardından Kızılay tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı.