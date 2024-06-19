Bolu ve Kocaeli'de Serinlemek İçin Yaylalar ve Sahiller Tercih Edildi

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Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Bolu ve Kocaeli'de serinlemek isteyenler, Kurban Bayramı'nın son gününde yaylaları ve sahilleri tercih etti.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar, özellikle yaz mevsiminde sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan yerler yerine daha sakin ortamda vakit geçirmek isteyenler, Aladağ bölgesinde bulunan yaylalara gitti.

Akarsu kenarları ve yaylalardaki göllerin çevresinde mangal yakarak piknik yapanlar, temiz havada aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Aladağ'da bulunan Göksu Gölü kenarında eşiyle piknik yapan Bedrettin Yıldırım, Bolulu olduğunu, yaylaları çok sevdiğini söyledi.

Bayram ziyaretleri sonrasında kendilerine vakit ayırmak için Aladağ'a gelmeyi tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, yaylaların sıcak havalarda vakit geçirmlek için güzel yerler olduğunu kaydetti.

Özlem İnan ise Ankara'dan Bolu'da yaşayan ablasının yanına ziyarete geldiklerini belirterek, "Çocuklar da burada keyif alıyor. Buraya sık sık geliyoruz. Bolu'nun çok güzel piknik yapacak alanları var. Gölgeyi de bulduk, göl manzaramız da var, her şey çok güzel burada." diye konuştu.

İnan, daha sakin yerlerde vakit geçirmeyi sevdiklerini dile getirerek, "Gölcük çok kalabalıktı. Sakin olduğu için burayı tercih ettik." dedi.

Kandıra sahillerinde yoğunluk yaşandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e 52 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra, adeta ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul'a yakınlığı, mavi bayraklı plajlarıyla yaz aylarında Karadeniz'in öne çıkan sahil bölgelerinden olan Kandıra, bayram tatilinde güneye gitmeyenlerin tercih noktalarından oldu.

Tatilciler, elverişsiz hava şartları nedeniyle Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmenin yasaklandığı ilçede, diğer plaj ve koylarda yoğunluğa neden oldu.

Kerpe, Kefken, Cebeci, Kumcağız, Babalı, Seyrek ve Bağırganlı'daki konaklama tesislerini dolduran tatilciler, mavi bayraklı plajlarda şemsiye açacak yer bulmakta güçlük yaşadı.

Mavi bayraklı Bağırganlı, Seyrek, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı ve Cebeci plajları ile doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, plajlarda boğulma vakalarına karşı yoğun önlem aldı.