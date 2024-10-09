Bora Balcıoğlu, Bulgaristan Seçimleri için Göçmenleri Sandığa Davet Etti

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 27 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimleri için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katıldı. Seçimlerin Bulgaristan'da yaşayan Türkler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Balcıoğlu, "27 Ekim'de gerçekleşecek Bulgaristan seçimleri için tüm Bulgaristan göçmeni kardeşlerimi sandığa davet ediyorum" dedi.

Toplantıya, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP İl Sekreteri Soner Özimer ve Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya katıldı. Başkan Balcıoğlu, çifte vatandaşlığa sahip olan tüm göçmenleri, demokratik haklarını kullanarak 27 Ekim'de sandıklara gitmeye davet etti. Seçimlerin hem Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar hem de Türkiye'de yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Balcıoğlu, katılımın yüksek olması gerektiğini belirtti.

Çifte vatandaşlığa sahip olan tüm Bulgaristan göçmenlerinin haklarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "27 Ekim'de gerçekleşecek Bulgaristan seçimleri için tüm Bulgaristan göçmeni kardeşlerimi sandığa davet ediyorum. Seçim, demokrasi demektir. Demokratik bir yönetim için haklarınızdan, özgürlüklerinizden vazgeçmeyin" diye konuştu.