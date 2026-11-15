Bora Çavuşoğlu, spor ve outdoor\'da e-ticaret payının 2025\'te yüzde 35,7 olduğunu söyledi

Türkiye'de sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi ve sportif giyim ürünlerine yönelik talebin artması, spor perakendesinde büyümeyi desteklerken, koşu, fitness, outdoor ve kadın-erkek spor giyimi öne çıkan kategoriler arasında yer alıyor.

Spor ürünlerinin yalnızca sportif faaliyetlerde değil, günlük yaşamda da daha fazla tercih edilmesi tüketici kitlesini genişletirken, e-ticaretin gelişimi, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması ve sporun bir yaşam tarzına dönüşmesi perakende sektöründe yeni büyüme alanları oluşturuyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bora Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de spor ekonomisinin gelişmesinin yalnızca spor malzemelerine yönelik talep artışıyla açıklanamayacağını, bu sürecin ekonomik ve toplumsal bir dönüşümü beraberinde getirdiğini söyledi.

Sporun artık performans odaklı bir aktivitenin ötesinde sağlıklı yaşamın, sosyal etkileşimin ve tüketim kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, geçmişte ağırlıklı olarak aktif spor yapan kişilere hitap eden spor perakendesinin bugün sportif giyimi günlük yaşamında tercih eden daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştığını ifade etti.

Çavuşoğlu, özellikle koşu, fitness, outdoor, yürüyüş, kadın spor giyimi ve günlük kullanıma yönelik performans ürünlerinin öne çıktığını kaydetti.

Spor perakendesinin ürün odaklı bir yapıdan deneyim ve yaşam tarzı odaklı bir yapıya evrildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, markaların artık yalnızca ürün satmadığını, tüketicilerin yaşam biçimlerine ve beklentilerine de hitap etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Tüketicilerin spor ürünlerine yönelik ilgisi ve bu ürünlere yüklediği değer artıyor"

Bora Çavuşoğlu, tüketicilerin spor ürünlerine yönelik ilgisinin ve bu ürünlere yüklediği değerin arttığını belirterek, sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, sporun günlük yaşamın parçası haline gelmesi ve sportif ürünlerin moda üzerindeki etkisinin güçlenmesinin bu eğilimi desteklediğini anlattı.

Çavuşoğlu, tüketicilerin artık yalnızca ürün fiyatına bakmadığını, kullanım ömrünü, konforunu, teknolojisini, markasını ve sağladığı faydayı birlikte değerlendirdiğini ifade ederek, "Tüketici ödediği bedelin karşılığında daha fazla fonksiyon, kalite ve kullanım avantajı bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spor perakendesinde ayakkabı kategorisinin stratejik konumunu koruduğunu aktaran Çavuşoğlu, spor ayakkabıların artık yalnızca sportif performans amacıyla değil, günlük kullanım, konfor ve moda beklentisiyle de satın alındığını kaydetti.

Özellikle koşu, yürüyüş ve günlük kullanıma uygun sneaker modellerinin geniş bir tüketici grubuna hitap ettiğini belirten Çavuşoğlu, spor giyiminde ise nefes alabilirlik, esneklik, hafiflik ve farklı kullanım alanlarına uyum sağlayabilme özelliklerinin öne çıktığını söyledi.

Çavuşoğlu, spor perakendesindeki branşların yalnızca mevcut satış hacimleriyle değil, büyüme potansiyelleri ve tüketici tabanlarının genişleme hızıyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, koşu kategorisinin son yıllarda dikkati çeken alanlardan biri olduğunu bildirdi.

Futbolun Türkiye'nin spor kültüründeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu kategorinin yalnızca sportif katılımla değil, taraftarlık, lisanslı ürünler ve aidiyet duygusuyla da şekillendiğini kaydetti.

"Sportif giyim tarzını benimseyen tüketiciler pazarın önemli bir bölümünü oluşturuyor"

Çavuşoğlu, koşu, fitness, yürüyüş ve outdoor kategorilerinin yeni tüketici kazanımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, futbolun ise güçlü kültürel ve ticari altyapısıyla önemini koruduğunu anlattı.

Kadınların spor katılımındaki artışın spor perakendesinde önemli bir büyüme alanı oluşturduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, kadın tüketicilerin koşu, fitness, pilates, yoga, yürüyüş ve outdoor gibi farklı branşlara yönelmesinin yeni ürün ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Spor ürünleri artık yalnızca sportif aktiviteyle ilişkili ürünler değil, gündelik yaşamın ve tüketici kimliğinin de bir parçası. Tüketim sosyolojisi açısından baktığımızda ürünlerin fonksiyonel değerinin yanında sembolik bir değeri de bulunuyor. Yani tüketici bir ürünü yalnızca ihtiyacını karşılamak için değil, kendisini ifade etmek, belirli bir yaşam tarzıyla özdeşleşmek ve sosyal çevresinde bir imaj oluşturmak için de satın alabiliyor.

Spor markaları bu anlamda yalnızca performans veya kalite sunan markalar olmaktan çıktı. Aynı zamanda belirli bir yaşam biçimini temsil ediyorlar. Bu durum spor perakendesinin potansiyel müşteri kitlesini genişletiyor. Düzenli spor yapmayan ancak sportif giyim tarzını benimseyen tüketiciler de pazarın önemli bir bölümünü oluşturuyor."

Spor ve günlük giyim arasındaki sınırların giderek ortadan kalkmasının markaların hedef kitlesini önemli ölçüde genişlettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Örneğin bir koşu ayakkabısı artık yalnızca koşu yapan tüketiciye hitap etmiyor. Günlük yaşamda konfor arayan, tasarıma önem veren ve aynı ürünü farklı ortamlarda kullanmak isteyen tüketiciler de bu kategorinin müşterisi haline geliyor. Aynı durum sweatshirt, eşofman ve fonksiyonel üst giyim ürünleri için de geçerli. Bu gelişmenin ekonomik açıdan önemli bir sonucu var; ürünün kullanım alanı genişledikçe tüketici açısından algılanan faydası ve satın alma motivasyonu da güçleniyor." diye konuştu.

"Yerli markaların üretim kabiliyeti rekabet avantajı sağlayabilir"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, markalar açısından önemli fırsatın yalnızca ürün sunmak değil, tüketicinin o spor branşıyla kurduğu ilişkiyi güçlendirmek olduğuna işaret ederek, bugün tüketicinin daha fazla fiyat araştırması yaptığını, kampanyaları takip ettiğini ve indirimli ürünler, sezon sonu kampanyaları ile outlet kanallarının bu nedenle önem kazandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Ancak tüketicinin yalnızca düşük fiyatı tercih ettiğini söylemek doğru olmaz. Özellikle ayakkabı gibi konfor ve performansla doğrudan ilişkili ürünlerde kalite ve güven beklentisi devam ediyor. Bu noktada fiyat-performans kavramı öne çıkıyor. Tüketici ödediği bedelin karşılığında ne elde ettiğini daha fazla sorguluyor. Yerli markalar açısından da bu durum önemli bir fırsat yaratıyor. Yerli markaların üretim kabiliyeti, pazarı tanıması ve daha esnek fiyatlandırma yapabilmesi rekabet avantajı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

E-ticaretin spor perakendesinde yalnızca alternatif bir satış kanalı olmaktan çıktığını anlatan Çavuşoğlu, tüketicinin alışveriş yolculuğunu şekillendiren temel unsurlardan biri haline geldiğini ve tüketicinin artık satın alma öncesinde internetten araştırma yaptığını, fiyat karşılaştırdığını, kullanıcı yorumlarını incelediğini ve farklı markaların ürünlerini değerlendirdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte spor perakendesinde fiziksel mağazaların önemini kaybettiğini düşünmüyorum. Özellikle ayakkabı kategorisinde ürünü denemek, numarayı kontrol etmek, taban yapısını ve konforunu değerlendirmek hala önemli. Burada 'omnichannel' yani bütünleşik kanal yaklaşımı öne çıkıyor. Tüketici açısından önemli olan hangi kanaldan alışveriş yaptığı değil, tüm kanallarda tutarlı ve kesintisiz bir deneyim yaşaması.

Türkiye'de spor ve outdoor ürünlerinde e-ticaretin genel ticaret içindeki payının 2025 yılında yüzde 35,7 olarak raporlanması da dijital kanalın bu kategorilerdeki önemini gösteriyor. Ben gelecekte fiziksel mağaza ile dijital kanalın birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan yapılar olarak gelişeceğini düşünüyorum."

Bora Çavuşoğlu, gelecek 5 yılda Türkiye'de spor perakendesinde koşu, outdoor, yürüyüş, kadın spor giyimi, fitness ve fonksiyonel spor giyiminin önemli büyüme alanları olacağını belirterek, dijitalleşme, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi ve sürdürülebilir ürün geliştirmenin rekabette belirleyici olacağını ifade etti.

"Sonuç olarak ben spor perakendesinin geleceğini üç temel kavram üzerinden okuyorum, sağlıklı yaşam, tüketici deneyimi ve teknolojik dönüşüm." diyen Çavuşoğlu, "Bana göre spor perakendesinin en büyük fırsatı, sporun giderek daha fazla insanın günlük yaşamına girmesidir. Bu dönüşümü doğru okuyabilen işletmeler için Türkiye pazarı önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor." ifadelerini kullandı.