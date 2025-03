Bornova Belediye Başkanı Eşki: 'Bu Bayram Karalı Geçiyor'

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, personelle bayramlaştı. Ülkenin içinden geçtiği sürece işaret eden Eşki, bayramın kendisi için "karalı bayram" olduğunu dile getirerek, umudu kaybetmeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Belediye çalışanlarının Bornova'yı daha güzel bir kent haline getirmek için büyük sorumluluk taşıdığını ifade eden Eşki, "Yılgınlık yok, küskünlük yok, mücadeleye devam. Biz kazanacağız" dedi. DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise işçilerin sadece ekonomik değil, demokratik hakları için de direnmesi gerektiğini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri Şantiyesi'nde başlayan bayramlaşma, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerinde devam etti. Programın son durağı ise Nevzat Kavalar Kültür Merkezi oldu. Bayramlaşmalara DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katıldı.

Ömer Eşki, yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara ve baskılara dikkat çekerek, bu bayramın kendisi için buruk geçtiğini dile getirdi. Eşki, "Benim memleketimde bir cenazeden sonra gelen ilk bayrama 'karalı bayram' denir. O bayramda eğlence olmaz, televizyon izlenmez, müzik dinlenmez. Benim için bu bayramın tek olumlu yanı, hayatın devam ettiğini ve mutlaka güzel günlerin geleceğini hatırlatmasıdır" dedi.

Yaşanan hukuksuzlukların artık sadece insanları değil, umutlarını da hedef aldığını belirten Eşki, bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Başkan Eşki, "İnsanların tutuklanmasına, yargılanmadan hapiste tutulmasına alışmıştık ama umudun tutuklanmasına, seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alınmasına alışkın değildik. Bu bize çok ağır bir travma yaşattı" diye konuştu.

"Bornova'nın sokakları size emanet"

Belediye çalışanlarının emeklerine vurgu yapan Başkan Eşki, Bornova'nın daha temiz ve yaşanabilir bir kent olması için herkesin daha çok çalışması gerektiğini belirterek, "Bayrama daha tertemiz bir Bornova ile girebilmemiz için, insanların bayram sabahı evlerinden çıktıklarında coşkuyla karşılayacakları bir çevre yaratmamız gerekiyor. Yaptıklarınızla Bornova'ya çok şey katıyorsunuz ama yetmez, daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Kendisi bir Kemalist olarak tanımlayan Eşki, Mustafa Kemal Atatürk'ün en zor koşullarda bile mücadeleden vazgeçmediğini hatırlatarak, "Her çukuru dolduracağız, her bozuk yola asfalt atacağız, her kaldırımı düzelteceğiz, her ektiğimiz ağacı ışıklandıracağız. İnsanlara diyeceğiz ki bir tarafta karanlık var, bir tarafta da bizim getirdiğimiz aydınlık!" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurgulayan Eşki, "Zulme karşı her darbede daha güçlü kalkacağız. Yılgınlık yok, küskünlük yok. Mücadeleye devam! Biz kazanacağız" şeklinde konuştu.

DİSK'ten dayanışma mesajı: "Demokrasi işçinin ekmeğidir"

DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek, işçilerin sadece ekonomik değil, demokratik hakları için de mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Nazlıoğlu, "Bugün işimize, aşımıza, seçilmişlerimize müdahale ediliyor. Ama biz işçiler olarak diyoruz ki, demokrasi işçinin ekmeğidir ve ekmeğimize sahip çıkacağız" dedi.

Baskılara ve hukuksuzluklara karşı direniş çağrısı yapan Nazlıoğlu, "Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız!" diyerek sözlerini tamamladı.