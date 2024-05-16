Bornova Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karacaoğlan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda asfalt serim çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti. Gece mesaisi yapan işçilere börek ve baklava ikram eden Eşki, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Bornova'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte İzmir'i daha güzel yarınlara taşımak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Eşki, "Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz demeden çalışan emekçi arkadaşlarımızı ziyaret edip, moral vermek istedik. Bizleri izlemeye devam edin" diye konuştu.

YOLLARIMIZ DAHA KONFORLU HALE GELECEK

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri yol çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ilçemizdeki yolların tamamını daha konforlu hale getireceğiz" dedi.