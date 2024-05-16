Bornova Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karacaoğlan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda asfalt serim çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti. Gece mesaisi yapan işçilere börek ve baklava ikram eden Eşki, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri yol çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Ömer Eşki, 'Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ilçemizdeki yolların tamamını daha konforlu hale getireceğiz' dedi.

16.05.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karacaoğlan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda asfalt serim çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti. Gece mesaisi yapan işçilere börek ve baklava ikram eden Eşki, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Bornova'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birlikte İzmir'i daha güzel yarınlara taşımak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Eşki, "Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz demeden çalışan emekçi arkadaşlarımızı ziyaret edip, moral vermek istedik. Bizleri izlemeye devam edin" diye konuştu.

YOLLARIMIZ DAHA KONFORLU HALE GELECEK

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttükleri yol çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ilçemizdeki yolların tamamını daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Karacaoğlan, Ömer Eşki, Bornova, İzmir, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
08:08 Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon 51 şüpheli yakalandı Sahte rapor ve reçete düzenleyen çeteye 7 ilde ortak operasyon! 51 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:50:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement