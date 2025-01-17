Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 10 Ayda 78 Bin Kilometre Katetti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 10 Ayda 78 Bin Kilometre Katetti

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldiği 10 ay süresince toplamda 78 bin kilometre yol kat ederek gece gündüz çalışmalara devam etti. İzmir'deki saha çalışmalarının yanı sıra kardeş şehir ziyaretleriyle önemli mesafeler kat etti.

17.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:05
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldiği 10 ayda toplamda 78 bin, sadece İzmir içinde ise 60 bin kilometreye yakın mesafe yol kat etti. Gece gündüz çalışmalarıyla bilinen Başkan Eşki, yaklaşık 40 bin kilometre olan dünyanın çevresini iki tur dolaşmış oldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah henüz gün doğmadan başladığı mesaisini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor. Başkan Eşki tarafından kullanılan makam aracının görevde bulunduğu sürede 78 bin kilometre üzerinde yol yaptığı ortaya çıktı. Bu mesafenin 19 bin kilometrelik kısmının kardeş kentler ya da işbirliği görüşmeleri kapsamında çeşitli il dışı ziyaretler olduğu belirlenirken, kalanı İzmir'deki günlük saha çalışmalarında kullandı.

"Mesai arkadaşlarımla gece-gündüz demeden her noktaya yetişmeye gayret ediyoruz"

Sorunları yerinde tespit etmenin ve Bornovalıyla yüz yüze iletişim kurmanın önemine inandığı için bu yöntemi benimsediğini ifade eden Başkan Eşki, "Her gün bir yere gitmeye, Bornovalılarla bire bir görüşmeye gayret ediyorum. Mesai arkadaşlarımla gece-gündüz demeden her noktaya yetişmeye gayret ediyoruz. Bazen ziyaretlerde 'Yorulmuyor musun' diye soruyorlar. Büyük Atatürk; 'Yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar' demişti. Biz de bu düstur ile yorulmadan yürüyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 10 Ayda 78 Bin Kilometre Katetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 10 Ayda 78 Bin Kilometre Katetti - Son Dakika

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