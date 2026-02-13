Bornova'ya Avrupa'dan 'Demokrasi ve Yönetişim' Tescili - Son Dakika
Bornova'ya Avrupa'dan 'Demokrasi ve Yönetişim' Tescili

13.02.2026 11:16  Güncelleme: 12:54
(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen ve iyi yönetişimin en üst düzey göstergesi kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı (ELoGE) kazandı. Ödülü, Ankara'daki törende Avrupa Konseyi yetkilisi Cecilia Dalman Eek'in elinden alan Başkan Ömer Eşki, demokrasinin küresel ölçekte zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, Bornova'nın katılımcı, şeffaf ve insan haklarına dayalı yönetim anlayışının 12 ilke, 36 hedef ve 72 gösterge üzerinden uluslararası düzeyde tescillendiğini söyledi.

2026 yılı sonuna kadar marka kullanım hakkı elde eden belediyeler arasında yer alan Bornova Belediyesi, böylece yönetim kapasitesini Avrupa standartlarında tescillemiş oldu.

Başkan Eşki: "Demokrasinin zor günler geçirdiği bir dönemde bu ödül çok anlamlı"

Törende konuşan Başkan Ömer Eşki, küresel ölçekte demokrasinin karşı karşıya olduğu tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece yerel yönetimlerde değil, maalesef günümüzde bütün dünyada evrensel demokrasi çok zor günler geçiriyor. Daha önce demokratikleşmenin öncüsü olan birçok ülkede totaliter ve güçlü lider kavramları çok hızlı bir şekilde ilerleme sağladı. Daha da sertleşen liderlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da kamunun güvenilirliğini azaltan en temel unsur. Her gün parlamenter sistemlerin güç kaybettiğini, barışa, hukukun üstünlüğüne inanan insanların güç kaybettiğini, tam tersine dünyayı daha barbarca yönetmek isteyen totaliter liderlerin, tek adamların daha da güçlendiği bir dünyayı bize sunuyor."

Bu zorlu küresel atmosferde alınan ELoGE ödülünün özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Eşki, değerlendirme sürecine ilişkin "Böyle bir dönemde biz de belediye olarak 12 ana ilkede, 36 stratejik hedefte ve 72 somut göstergede üzerimize yapılan değerlendirmede Avrupa Yerel Demokrasi Derneği, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından denetlenerek uygun bulunduk. Toplumla ilişkide katılımcı, harcamalarda şeffaf, hizmette verimliliğin tescillenmesi bize büyük bir onur verdi. Bu bizim hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın, insan haklarına olan duyarlılığımızın tescillenmesini ve ülkemizde gitgide azalan Avrupa Birliği iddiasında bizim aslında ne kadar iddialı ve inançlı olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Eşki, konuşmasını "Bizim açımızdan her gün devam ettirilmesi gereken ve hiçbir zaman bitmeyecek bir iddianın en somut göstergesidir. Bu yönüyle de içinde bulunduğumuz kurumun çok kıymetli başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en kısa sürede hak ettiği yere, buraya dönmesini hepinizin önünde bir kez daha talep ediyorum" sözleriyle tamamladı.

ELoGE Nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından, yerel yönetimlerin demokratik performansını ölçmek ve tescillemek amacıyla oluşturuldu.

Türkiye'de süreç; Avrupa Konseyi yetkilendirmesiyle Argüden Yönetişim Akademisi koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve üniversite temsilcilerinin yer aldığı Ulusal Platform tarafından yürütülüyor.

Değerlendirme sistemi; 12 ana ilke, 36 stratejik hedef, 72 somut gösterge üzerinden gerçekleştiriliyor. Süreçte yalnızca beyan değil; stratejik planlar, bütçe raporları, meclis kararları gibi kurumsal belgeler ile personel, meclis üyesi ve vatandaş anketleri çapraz değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Kaynak: ANKA

