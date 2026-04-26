Bornova Belediyesi ile Sayra Çınar Vakfı Arasında Gençler İçin Protokol İmzalandı

26.04.2026 10:18  Güncelleme: 11:40
(İZMİR) - Bornova Belediyesi ile İzmir Depremi'nde yaşamını yitiren ikiz kardeşlerin adını taşıyan Sayra Çınar Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, 0-25 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik sosyal, eğitsel ve psikososyal destek çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Sayra Çınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Batmaz tarafından imzalanan protokol, daha önce temelleri atılan ortak çalışmaların kapsamını genişletiyor. Protokol kapsamında Bornova ilçesinde yaşayan 0-25 yaş aralığındaki bireylere yönelik sosyal, kültürel, eğitsel ve psikososyal destek faaliyetleri artırılacak. Atölyelerden seminerlere, yaratıcı drama çalışmalarından gönüllülük projelerine kadar pek çok etkinlik, çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilecek.

"Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, iş birliğinin önemine dikkati çekerek, gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemenin yerel yönetimlerin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Eşki, bu protokolle birlikte ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin daha fazla fırsata erişeceğini ve güvenli sosyal alanlarda destekleneceğini ifade etti.

"Hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım"

Sayra Çınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Batmaz ise yürütülecek çalışmaların çocuk hakları ve insan hakları temelli olacağını belirtti. Batmaz, "Amacımız; çocukların ve gençlerin kendilerini ifade edebildikleri, güvenli ve kapsayıcı alanlar oluşturmak. Bu iş birliğiyle daha fazla gence ulaşacağız" dedi.

Bir yıllık protokol, uzun vadeli hedefler

Bir yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların mutabakatı ile uzatılabilecek. Belediyenin fiziki alan ve lojistik destek sağlayacağı iş birliğinde, vakıf uzman kadrosu ve gönüllüleriyle sahada aktif rol üstlenecek. Tüm faaliyetler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve düzenli raporlamalarla değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
