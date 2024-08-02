Bornova Belediyesi Kent Lokantaları Açılıyor

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantalarını ilk etapta Çamdibi, Kızılay ve Mevlana'da hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Eşki, "Bu lokantalarda vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunacağız" dedi.

Bornova Belediyesi'nin ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi içindeki Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin incelenip onaylanması hakkındaki önerge komisyonlara havale edilirken, meclisin ilgili maddeyi oylamak üzere 6 Ağustos'ta tekrar toplanması kararlaştırıldı.

Uygun fiyatlarla 4 çeşit yemek

Çamdibi, Kızılay ve Mevlana Mahalleleri'nde çalışmalarını sürdürdükleri Kent Lokantaları'nı hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Eşki, "Bunun için gerekli yasal prosedürleri bir an önce tamamlamamız gerekiyor. İlçe genelinde yaygınlaştırmayı planladığımız Kent Lokantası'nı ilk etapta üç noktada olacak. Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Kent Lokantamızın her şeyi hazır. Diğer iki lokantayı ise yerlerini belirlediğimiz Kızılay ve Mevlana Mahalleleri'nde açacağız. Kent Lokantası'ndaki tabldot menü, ana yemek, çorba, meyve/tatlı ve pilav/makarnadan oluşacak ve sadece 50 TL'ye satılacak. Amacımız, özellikle dar gelirli vatandaşların kaliteli ve sağlıklı yiyeceklere uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlamak" dedi.

İZBAŞ bünyesindeki işletmelerin devri

Toplantıda, İZBAŞ bünyesinde hizmet veren 21 tuvalet ve çay ocağının işletme hakkının Bornova Belediyesi'ne geçmesi hakkındaki önerge de komisyonlara havale edildi. Tuvalet ve çay ocaklarını kamusal hizmet olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Ömer Eşki, "Bu tip yerlerin giderleri düşünülmeden daha modern şekilde işletilmesi gerekiyor. Tuvaletler ücretsiz olacak, çay ocaklarındaki fiyatlar piyasa şartlarına göre çok daha uygun olacak" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Sosyal projelerle vatandaşlara ekonomik destek olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, sosyal belediyeciliğin temel prensipleri olduğunu vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik, her vatandaşın ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeyi ve onların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Kent Lokantası projemizle dar gelirli Bornovalıların yanında olmayı, onlara destek sağlamayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu tür projeler, Bornova'nın sosyal dokusunu daha da sağlamlaştıracak ve herkes için daha yaşanabilir bir kent yaratmamıza katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.