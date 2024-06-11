Bornova Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bornovalıların 9 gün boyunca sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram tatili yaşaması için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Yaptığımız düzenlemeler ve nöbetçi birimlerimizle hizmetlerimiz aksamadan devam edecek" dedi.

Bayram tatili süresince Bornova Belediyesi'nin ilgili birimleri vatandaşların hizmetinde olacak. Bayram öncesi kurban satış yerlerinde yapılan denetimler bayram süresince de devam edecek.

Temizlikte ek önlemler

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayramda da 7/24 çalışmaya devam edecek. Kurban atıklarının düzenli toplanarak gömülüp kireçlenmesi ile çöp konteynerlerinin bayram süresince yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile kötü koku ve çevre kirliliği önlenmiş olacak. Kurban kesim yerlerine daha büyük hacimli konteynerler konulacak, ihtiyacı olanlara özel çöp poşetleri dağıtılacak. Hacimli atıklar için ek araçlar çalışacak, evsel atıkların sorun yaratmasının önüne geçmek amacıyla konteyner sayısı arttırılacak. Cami, cemevi ve kiliselerin temizlikleri de bayram öncesinde tamamlanacak.

Zabıta sıkı denetim

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapacağı denetimlerle İlçe Kurban Komisyonu'nun izin vermediği yerlerde satış ve kesim yapılmasının önüne geçecek. Ekipler, bayramı fırsat bilen seyyar satıcılara, dilencilere ve vatandaşın huzur içinde bir bayram geçirmesini engelleyecek durumlara karşı görev başında olacak. Kaçan kurbanlıkların yakalanması ve mezarlıklarda yapılacak çalışmalar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülecek. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü Pınarbaşı Can Dostları Yerleşkesi bayram süresince can dostları için mesai yapacak.

Kurban satış yerine ücretsiz servis

Vatandaşların Işıkkent'teki kurban satış yeri ulaşımı için ücretsiz olarak konulan karşılıklı servisler 14 Haziran'a kadar hizmet verecek. Servisler Bornova Hükümet Konağı önünden saat 10.00 ve 15.00, Işkkent'ten ise 12.30 ve 18.00 saatlerinde kalkacak.

Belediye hizmetleri aksamayacak

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için gerekli organizasyonların yapıldığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşların bayram boyunca yaşanabilecek her türlü sorun için 0 232 999 19 19 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini söyledi. Başkan Eşki, "Temizlik, zabıta, veteriner işleri müdürlüklerimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz görevlerine devam edecek. Tatil boyunca yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Herkesin Kurban Bayramını kutlarım" dedi.